'Lado A, Lado B' fala das consequências políticas do ataque em Berlim

No Lado A, Lado B desta semana, Pedro e Juliano Labigalini, de 16 anos, falam a respeito do atentado a uma feira natalina que matou nove pessoas em Berlim, na Alemanha. Os irmãos comentam sobre as consequências políticas que o ataque terá no país, prestes a entrar em um período de eleições e dividido em relação à sua política de imigração.

Os gêmeos também comentam a aprovação do reajuste de mais de 26% nos salários dos vereadores de São Paulo a partir de janeiro, mesmo em um momento de aperto econômico.

Outro tema do programa desta sexta-feira, 23, é Celina Turchi, brasileira apontada pela revista Nature como um dos dez cientistas mais importantes de 2016. Seu trabalho na Fiocruz ajudou a estabelecer a relação entre zika e microcefalia. Assista ao programa:

O programa é uma iniciativa do Estadão para o público jovem e tem uma nova edição toda sexta-feira, às 16h, com as principais notícias publicadas no jornal durante a semana, em um vídeo de até 3 minutos. Para assistir, assine o canal do Estadão no YouTube.