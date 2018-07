'Lado A, Lado B' fala da vitória de Trump nas eleições americanas

No Lado A, Lado B desta semana, Pedro e Juliano Labigalini, de 16 anos, falam a respeito da vitória de Trump nas eleições americanas. Os irmãos covidam o internauta a assistir ao vídeo da TV Estadão, que explica o complexo processo eleitoral americano, e relembram algumas das polêmicas posições do presidente eleito nos EUA sobre temas como controle de imigração e combate ao terrorismo. Os gêmeos também falam das comparações entre Donald Trump e o deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ).

Outro assunto que virou pauta do programa desta sexta-feira, 11, foi o desempenho de Stephen Curry na partida do Golden State Warriors contra o New Orleans Pelicans, na NBA, o campeonato de basquete americano. Curry fez 13 cestas de três pontos, somando 39 pontos feitos por esse tipo de tiro. Recorde histórico da liga. Assista ao programa:

O programa é uma iniciativa do Estadão para o público jovem e tem uma nova edição toda sexta-feira, às 16h, com as principais notícias publicadas no jornal durante a semana, em um vídeo de até 3 minutos.