'Lado A, Lado B' fala da reinvenção do dinheiro e do lanchinho de Temer

No Lado A, Lado B desta semana, Pedro e Juliano Labigalini, de 16 anos, falam a respeito da reinvenção do dinheiro na África. No Quênia, onde os bancos não eram muito populares, a população usa celulares para enviar valores por SMS.

Os gêmeos também comentam a licitação de R$ 1,7 milhão para abastecer o avião presidencial. Após desgate e muitas piadas na internet, Michel Temer decidiu cancelar a compra, que incluía sorvetes, tortinhas e, surpreendentemente, pão com mortadela. Assista ao programa:

