'Lado A, Lado B' comenta reforma da Previdência e a lista do Janot

SÃO PAULO - A reforma da Previdência, enviada ao Congresso pelo presidente Michel Temer, é tema do Lado A, Lado B. Pedro e Juliano relembram a greve contra o projeto que paralisou algumas cidades do Brasil na última quarta-feira, 15.

Eles destacam alguns pontos da reforma, como a idade mínima de 65 anos tanto para homens como para mulheres (atualmente não há idade mínima) e o tempo de contribuição, que pode passar de 15 para 25 anos.

A lista com pedidos de investigação enviada pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, com base nas delações da Odebrecht, também foi destaque dos gêmeos. Entre os nomes enviados ao Supremo Tribunal Federal (STF) estão os dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff, do senador Aécio Neves, dos presidentes da Câmara e do Senado e diversos ministros do governo Temer.

Assista:

