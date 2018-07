'Lado A, Lado B' comenta o resultado das eleições, o Prêmio Nobel e o Enem

Passado o primeiro turno das eleições municipais para prefeito e vereador, o Lado A, Lado B retorna à programação normal, diversificando os comentários do programa.

O resultado da eleição na capital paulista, já decidida no primeiro turno, é um dos temas abordados, mas os gêmeos também falam do Prêmio Nobel, que teve a divulgação dos nomes vencedores ao longo da semana, e do Enem, que será em menos de um mês, nos dias 5 e 6 de novembro. Assista:

O programa é uma iniciativa do Estadão para o público jovem e terá uma nova edição toda sexta-feira, às 16h, com as principais notícias publicadas no jornal durante a semana em um vídeo de até 3 minutos. Para assistir, assine o canal do Estado no YouTube.