Laboratório móvel é exposto neste mês

Laboratórios móveis de ensino percorrerão, em 2010, as cidades polo do programa Escola Aberta Técnica do Brasil. Mas, neste mês, um modelo de laboratório adaptado para o curso de enfermagem pode ser conferido por alunos e professores. O protótipo ficará disponível para visitas de amanhã até o dia 18, em frente ao Ministério da Educação, em Brasília. Os laboratórios serão instalados em caminhões e permitirão que alunos desenvolvam atividades práticas.