Kulig e seu futuro híbrido

O curitibano Jefferson Kulig acaba de desfilar seu inverno futurista na SPFW. Sua mulher é, antes de mais nada, funcional. Ela usa imensos bolsos, que surgem em telas e aplicações diversas, sobre peças de tafetá. Em sua nova coleção, que dá visível continuidade à linha que o estilista vem seguindo há várias estações, têm lugar de honra o tafetá, tricoline, aplicações de couros e cordões de silicone. Materiais que habitam um futuro que une tendência e tradição em uma coleção em que mistura tecidos que Kulig já pesquisou em trabalhos anteriores e novos materiais. O novo da vez é a fibra ótica, que chega em forma de ?cocar tecnológico?, em tons amarelo neon, laranja e azul. O material ganhou tingimento especial e abriu com cores um desfile permeado por tons mais sóbrios como marron, muito preto, branco e grafite. O inverno de Kulig se acende nas aplicações douradas de telas sobre calças, vestidos sequinhos, mas que se mantém confortáveis e se abrem em evasê. Trabalhadas em moulage, as formas deste inverno dão mobilidade a peças que ganham sobreposições de peças mais estruturadas. Estes apliques surgem em jeans, couro tingido, telas em tons de cromo, ouro e aluminínio; e em tricolines (ora lisos, ora listrados) que ganham revestimento de plástico transparente. As técnicas e os tecidos, sempre pesquisados pelo próprio estilista, geram uma ilusão de ótica cool, em um inverno muito brasileiro, mas antenado em um mundo cada vez mais tecnólogico, funcional e confortável, em clima de Star Wars fashion.