Kit Harington, de 'Game of Thrones', se interna em clínica de reabilitação

Não foram só os fãs que ficaram impactados com o final de ‘Game of Thrones’. De acordo com a coluna Page Six, Kit Harington, intérprete de Jon Snow, se internou secretamente em uma clínica de reabilitação de luxo há cerca de um mês. Os motivos seriam o estresse causado pelo término da série e o abuso de álcool.

Em um comunicado oficial entregue à revista Variety, o assessor de Harington confirmou a internação do ator de 32 anos em uma clínica de luxo no estado de Connecticut. “Kit decidiu aproveitar o intervalo em sua agenda como uma oportunidade para passar um tempo em um retiro para focar em assuntos pessoais.”

Kit Harington se internou em clínica de reabilitação de luxo para lidar com extresse e excesso de álcool após final de 'Game of Thrones' Foto: EFE / FACUNDO ARRIZABALAGA

Um amigo do ator comentou à Page Six que ele está recebendo total apoio da esposa, Rose Leslie, e que ela tem sido “muito solidária” à situação. O casal se conheceu no set de ‘Game of Thrones’ e oficializou a união em 2018.

Ainda em janeiro deste ano, um vídeo obtido pelo site TMZ mostrava Kit bêbado em um bar de Nova York. Na ocasião, ele teria iniciado uma briga com outros clientes do recinto e foi expulso do local pelos donos.

Final de ‘Game Of Thrones’

No documentário ‘A Última Vigília’, exibido pela HBO no último domingo, 26, é possível ver a reação do elenco da série ao receber o roteiro para os últimos episódios da temporada final. Durante a leitura da cena final de seu personagem, Kit Harington aparece visivelmente frustrado.

“Aquela foi uma época em que eu comecei a fazer terapia e falar com as pessoas. Eu me sentia muito inseguro e não conversava com ninguém”, relembrou o ator em entrevista à Variety, sobre o fim das gravações de ‘Game of Thrones’, que terminaram em agosto de 2017.

Confira abaixo o trailer para o documentário ‘A Última Vigília’: