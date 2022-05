Kéfera reativa canal no YouTube para anunciar nova peça de teatro

A atriz Kéfera anunciou a nova peça de teatro para os dias 21 e 28 de agosto. Foto: Instagram/@kefera

Dois anos após publicar o vídeo de despedida em seu canal no YouTube, Kéfera Buchmann surpreendeu os fãs ao divulgar uma surpresa nesta segunda-feira, 17. A atriz anunciou o retorno aos palcos do teatro, com a nova peça É foda.

Com texto escrito por ela e participação de Diego Cruz, o espetáculo é um monólogo com alguns sketches de situações diversas. O responsável pela direção é Pedro Vasconcelos, com quem a atriz já trabalhou na novela Espelho da Vida, da TV Globo.

Para anunciar a novidade, Kéfera fala sobre a própria vida e os desafios que passou a encarar na vida adulta. Ela diz que os fãs devem se identificar com a sensação de nunca fazer o suficiente ou se comparar com outras pessoas — e é assim que ela se sente.

Mesmo tendo feito novelas, filmes e séries e escrito livros, esse sentimento fez com que a atriz voltasse para o lugar onde começou a carreira: o teatro.

Kéfera define a peça como: "Uma tragicomédia parodiando a minha trajetória, com momentos da minha carreira e as dúvidas e questionamentos de uma atriz que busca a validação e o respeito do público para além da imagem da garota da internet".

Até o momento, o espetáculo está marcado para os dias 21 e 28 de agosto, às 18h, no Teatro Gazeta, em São Paulo. Os ingressos estão disponíveis na bilheteria do teatro ou no site oficial.