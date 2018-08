Katy Perry e Orlando Bloom se encontram com Papa Francisco

Katy Perry e Orlando Bloom se encontraram com o Papa Francisco no Vaticano. Foto: EFE/EPA/VATICAN MEDIA FOTO

A cantora Katy Perry, 33, e o ator Orlando Bloom, 41, se encontraram com o Papa Francisco durante viagem ao Vaticano. Ambos participaram de uma audiência durante a quarta edição da Unite to Cure, conferência internacional patrocinado pelo Conselho Pontifício para a Cultura conferência internacional sobre medicina regenerativa, na qual reuniu médicos, cientistas, filantropos e funcionários do governo.

Vestindo um modelo todo preto, Katy, que é filha de pastores evangélicos e começou sua carreira cantando em igrejas, segurou a mão do Pontífice enquanto trocavam uma breve saudação. O casal também conversou com o bispo Paul Tighe, secretário do Conselho.

A cantora e o Bloom reataram o namoro em março depois que terminaram o relacionamento em 2017.