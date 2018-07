Kate: do pó ao topo

Não teve pra mais ninguém: no mundo paralelo das tops, 2006 foi de Kate Moss. A inglesa não só sobreviveu ao ?escândalo da branquinha? ? um tablóide inglês flagrou a modelo aspirando umas carreiras de cocaína, no ano passado ?, como transformou o incidente em escada para subir no topo da moda mundial. Ressurgida do pó, Kate fez neste ano mais campanhas publicitárias e estampou mais capas de revistas que a ?über? Gisele Bündchen (ainda campeã absoluta de faturamento, segundo a revista ?Forbes?). Apenas em novembro, a britânica estrelou 14 publicações, como ?Vanity Fair?, ?Vogue? e ?W?. Também no mês passado, a top recebeu o prêmio de modelo do ano no ?Fashion Award?, o Oscar da moda, em Londres. E mais: Kate lidera a lista de ícones mundiais do site ?Models.com?, outra vez à frente de La Bündchen. Com o terreno de beldades dominado, a deusa já se aventura em outras praias: na música (regravou com Primal Scream o sucesso ?Some Velvet Morning?), na telinha (protagonizou uma série de curtas para a grife de lingeries Agent Provocateur), nas pranchetas (vai assinar uma linha de roupas para a rede de lojas TopShop) e até nos palcos (integra a versão teatral da série de tevê ?Little Brain?). Tamanha ascensão tem incomodado. No começo de novembro, o vice-presidente da Colômbia, Francisco Santos, chamou de ?vergonhoso? o fato de a inglesa andar por aí faturando tanto, mesmo depois de ser pega com as fuças no pó. Santos culpou celebridades internacionais que consomem drogas de agravar a guerra civil instalada no país por conta do tráfico e o sofrimento dos colombianos.