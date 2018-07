Karina Bacchi fala da gravidez e diz que recebe cantadas nas redes sociais

Karina Bacchi está prestes a ter o primeiro filho após optar por fertilização in vitro. Foto: DENISE ANDRADE / ESTADÃO

Aos 40 anos e prestes a ter o primeiro filho, a atriz Karina Bacchi falou que ainda recebe cantadas nas redes sociais. Em entrevista ao programa Luciana By Night desta terça-feira, 6, ela também comentou sobre a opção da fertilização in vitro e como foi a escolha do doador.

"Eu sou uma grávida moderna. Não tenho o mesmo pique de antes, mas gosto de me divertir, sair para festas", disse. "Recebo muitas cantadas via direct (no Instagram)", declarou.

Karina falou sobre sua escolha de engravidar após terminar um relacionamento de 20 anos com o publicitário Sergio Amon no ano passado. "Eu acabei me separando e não tinha tanto tempo para encontrar um homem que fosse o pai ideal. Tive que tomar a decisão da produção independente", disse.

A fertilização in vitro veio de um doador internacional. Segundo ela, a escolha foi demorada, pois viu "centenas de doadores". "Pesquisei muito. Lá fora, o banco de doadores tem todas as informções, desde as características físicas até o histórico familiar e de saúde", explica.

Ela comentou que escolheu alguém que tivesse características físicas parecidas com as dela e da família. Além disso, viu fotos do doador até 20 anos de idade, o que permite ter uma ideia de como o filho pode ser.

A atriz ainda não escolheu o nome do menino, mas já sabe quem serão os padrinhos: Ticiane Pinheiro e Fabinho Araujo, este, seu "cabeleireiro, maquiador e amigo de muitos anos". Karina também revelou que quer tentar parto normal "para ter toda a experiência" da gravidez.