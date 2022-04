Kanye West cancela apresentação no Coachella a poucos dias do festival

O rapper Kanye West cancelou a apresentação no Coachella 2022, no qual seria um dos headliners. Foto: Danny Moloshok/Reuters

O rapper Kanye West cancelou a apresentação no Coachella 2022. O artista seria um dos headliners do evento, que acontece de 15 a 17 e de 22 a 24 de abril e participaria da noite de encerramento. As informações são da Variety, mas ainda não foram confirmadas pela assessoria do cantor e do festival.

Ainda segundo a revista, o motivo do cancelamento não ficou claro. No entanto, desde que foi anunciado como atração, os comportamentos imprevisíveis e combativos recentes do artista abriram margem para dúvidas quanto a sua aparição.

Como o Coachella é o maior festival de música norte-americano e começa em menos de duas semanas, a organização deve agir rápido para solucionar a questão e encontrar um artista substituto.

Nos outros dois dias, os headliners serão Harry Styles e Billie Eilish, que se apresenta nos mesmos dias que as brasileiras Anitta e Pabllo Vittar.