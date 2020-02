Justin Bieber entrega pessoalmente cheque de $100,000 para fã ativista da saúde mental

Justin Bieber Foto: Felipe Rau / Estadão

O cantor Justin Bieber fez uma doação de $100,000 para Julie Coker, fã que atua em uma organização em defesa da saúde mental. Bieber entregou pessoalmente o cheque na noite desta sexta-feira, 7. As informações são da revista Billboard.

A doação acontece um dia após o lançamento do clipe de Intentions, colaboração com Quavo. No vídeo, os dois cantores realizam sonhos de três mulheres que passam por problemas.

Fã de Bieber há muito tempo, Coker dedica sua vida à causa da saúde mental. Atualmente, a jovem de 22 anos é presidente da Stockton University chapter of Active Minds, uma organização sem fins lucrativos que tem objetivo de conscientizar estudantes sobre o tema. Coker ajudou a rastrear quase 3.700 pessoas com tendências suicidas, depressão e distúrbios relacionados à alimentação.

Coker afirmou planejar usar uma parte dos $100,000 para financiar seus estudos de graduação na Universidade Monmouth, em Nova Jersey, enquanto doará o restante para a organização em que atua.