Justiça proíbe abertura de universidade em Osasco

A Justiça Federal proibiu a Universidade Salgado Oliveira (Universo) de realizar qualquer tipo de atividade acadêmica em Osasco, na Grande São Paulo. A Universo, que tem unidades em dez cidades das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, ainda pode recorrer da decisão. A liminar da juíza Lin Pei Jeng foi concedida em resposta a uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal. Segundo o procurador Sergio Suiama, a Justiça e o Ministério da Educação já haviam negado autorização para a abertura de unidades da instituição em outras cidades. Ainda ontem, a Universo afirmava em seu site que tinha campus em Osasco e que estavam abertas as inscrições do vestibular para o preenchimento de vagas no segundo semestre deste ano. Caso a Universo insista na divulgação do vestibular e na inauguração do campus, a multa será de R$ 50 mil por dia. As publicidades relacionadas ao vestibular e aos cursos da unidade de Osasco devem ser retiradas da mídia em 48 horas. O Estado telefonou ontem, no final da tarde, para a assessoria de imprensa da Universo, mas não conseguiu contato.