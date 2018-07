O juiz Manuel Bahia, da 4ª Vara Cível de Salvador (BA), determinou que a TV Aratu, retransmissora do SBT, tire do ar temporariamente o programa Na Mira. A liminar acata pedido do Ministério Público do Estado, que ingressou com ação civil pública por considerar a atração uma "execração pública, com xingamentos de pessoas suspeitas, processadas ou condenadas", na qual são mostradas cenas de "extrema violência".