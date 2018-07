Justiça confirma veto contra consórcio

A Justiça Federal negou um mandado de segurança impetrado por um centro de estética contra o Conselho Regional de Medicina do Estado (Cremesp). O mando questionava a legalidade de uma resolução do órgão que proíbe o vínculo de médicos com empresas que anunciam ou comercializam procedimentos de saúde por meio de financiamento e consórcios. O centro de estética que questionava a resolução do conselho participa do financiamento de cirurgias. O Cremesp afirma que o Código de Ética Médica proíbe a medicina de ser exercida como comércio.