Juliette emociona em show de estreia no São João de Campina Grande: 'É a minha casa'

Juliette fez primeiro show solo no São João de Campina Grande, na Paraíba. Foto: Instagram/@juliette

A cantora Juliette fez o primeiro show solo em sua cidade natal, Campina Grande, na Paraíba, na noite desta sexta-feira, 24. A artista se apresentou na festa de São João, onde já havia feito uma participação especial durante a apresentação de Elba Ramalho na quinta-feira, 23.

Juliette se emocionou e disse na abertura do show: "Meu nome é Juliette, sou filha de Campina Grande e essa é a minha casa". A cantora ainda levou um convidado especial para participar do momento, o amigo e ex-colega de confinamento do BBB 21, Gil do Vigor.

Os dois dançaram juntos e a artista compartilhou nos stories do Instagram trechos de sua apresentação. "Irmão de verdade", escreveu em legenda de vídeo com Gil.

Após o show, ainda nos stories, Juliette disse: "Ainda não estou acreditando, ainda estou flutuando, não sei explicar".