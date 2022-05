Juliette e Luan Santana se apresentarão no São João de Caruaru; confira programação

Juliette e Luan Santana farão shows no São João de Caruaru nos dias 24 de junho e 2 de julho, respectivamente. Foto: Igor Melo e Gabriel Andrade

Juliette Freire e Luan Santana foram confirmados como novas atrações do São João de Caruaru. A festa é conhecida por ser o maior São João do mundo e acontece a partir do dia 4 de junho no Pátio de Eventos Luiz Lua Gonzaga, na cidade do Agreste de Pernambuco.

A vencedora do Big Brother Brasil 21 vai se apresentar no encerramento da festa junina, que será no sábado, 2 de julho. Já o sertanejo fará show na sexta-feira, 24 de junho.

Além dos cantores, o São João terá a presença de Solange Almeida, Elba Ramalho e Claudia Leitte, que se apresentam no dia de abertura.

Alceu Valença, João Gomes e a dupla Maiara e Maraisa também farão performances em Caruaru, nos dias 5, 17 e 25 de junho, respectivamente. O DJ Alok fará show no mesmo dia das sertanejas.

Além de Juliette, o último dia da festa terá apresentação de Naiara Azevedo. O evento deste ano marca o "São João do Reencontro", já que ele não pôde ocorrer nos últimos dois anos por conta da pandemia de covid-19.

Confira a programação completa:

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais