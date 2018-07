Julienne de legumes

Ingredientes: 1/2 cenoura 1/2 alho poró 1/2 aipo 1 colher (sopa) de azeite com especiarias Preparo: 1. Corte os legumes em julienne (tirinhas bem finas). 2. Numa frigideira, aqueça o azeite e refogue os legumes, em fogo baixo, até que fiquem al dente. 3. Tempere com sal e pimenta, junte o vinagrete reservado e misture delicadamente. Toque final: coloque os legumes à julienne no prato. Por cima, disponha o linguado, bem crocante. Sirva em seguida. Custo: alto Grau de dificuldade: trabalhoso