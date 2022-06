Juliana Paes é criticada nas redes por sugerir comemorar chegada da segunda-feira

Juliana Paes recebeu críticas nas redes sociais por sugerir que seus seguidores passassem a comemorar a chegada das segundas-feiras. Foto: Globo

Juliana Paes resolveu usar o Twitter na manhã desta segunda-feira, 13, para passar uma mensagem motivacional aos seus seguidores. A atriz sugeriu que a chegada das segundas fosse comemorada como ocorre com as sextas.

"E se a gente passasse a comemorar o 'segundou' da mesma maneira que comemora o 'sextou'? Isso é demais? Vejo cada semana como um recomeço, colocando tudo no lugar, refletindo e me organizando, então vejo a segunda como algo positivo. Vamos que vamos", escreveu a atriz.

No entanto, o comentário dela acabou gerando uma série de críticas. Alguns internautas a acusaram de ignorar o contexto político e social do País.

Juliana Paes sugeriu comemorar chegada da segunda-feira. Foto: Twitter/@julianapaes

A publicação dela foi comparada, inclusive, com uma cena do filme sul-coreano Parasita, onde uma mulher rica comemora a chegada da chuva na frente do motorista que perdeu tudo em casa por conta de um alagamento.

Nesta terça-feira, 14, ela resolveu apagar a publicação. Apesar disso, alguns internautas não concordaram com as críticas que foram feitas e saíram em defesa da atriz.

O Brasil agora tem fiscal de semana alheia? Kkkkkkkkk Só por que a Juliana Paes gosta da segunda-feira? "Ah, mas e o povo que acorda cedo para trabalhar?" Entendo, mas a pessoa agora vai ter que parar de gostar de um dia da semana porque os outros não gostam? Complicado... — KJ19 ⓢⓟⓕⓒ♥ⓐⓕⓒ (@wmartinho19) June 14, 2022