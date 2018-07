Juliana Jabour aposta em curtos

Antes mesmo de o desfile de Juliana Jabour começar, o cenário foi alvo de pisões de alguns convidados mais distraídos - e por uma, duas, três vezes foi preciso arrumar o lugar. Mas passada a confusão, com mais de uma hora de atraso (era para ser às 16h, começou às 17h), a estilista queridinha das riquinhas cariocas mostrou, mais uma vez, seu império do viscolycra. E foi uma exibição de pernocas de fora, com curtos beeeeem curtos, em modelagens amplas, em que os balonés são levados às últimas consequências. Tudo é muito ´inho´ na coleção de verão 2008 da marca. São vestidinhos, botinhas, regatinhas, macacãozinhos, soltinhos, com muito movimento. A modelo vem, e o cabelo se move, a roupa se move, tudo em uma cadência. Há camisetas-vestido que podem ser só camisetas para quem não quiser ousar tanto. Nas cores, o vinho, o azul, as listras. Para o fim da apresentação, Juliana reservou alguns exercícios de volumes, fazendo roupas diferentes das que confecciona habitualmente. Abusou dos laços, das mangas bufantes, dos plissados, em tecidos como o tafetá. Ah... a irmã da moça, também conhecida como namorada do Rodrigo Santoro, Ellen Jabour esteve na passarela. Famosos Na fila A do desfile da Têca, abalaram as presenças de Preta Gil, Carolina Dieckman, Sabrina Sato e Camila Pitanga, que é sem dúvida a celebrity da vez. A Bebel de Paraíso Tropical estava deslumbrante em um longo dos bons tempos de André Lima. Luxuosa! Canseira O ar-condicionado está matando o povo de frio no Fashion Rio. Não há uma pessoa que não reclame. E o dia da estréia também foi alvo de críticas. Muuuuuito longo. Os desfiles na segunda começaram às 10h da manhã e foram até às 23 horas... Canseira!