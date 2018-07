Juíza nega habeas corpus a médico, que passa mal

A juíza federal Andréa Cunha Esmeraldo, da 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, negou ontem habeas corpus para o médico Ribeiro Filho, preso anteontem. O decreto de prisão do juiz da 3ª Vara Federal Criminal, Lafredo Lisboa, apontou risco à instrução criminal caso o médico continuasse em liberdade. Segundo denúncia do procurador da República Marcelo Miller, interceptações telefônicas revelam que Ribeiro Filho induziu os 12 integrantes de sua equipe a aceitar "assistência do mesmo escritório de advocacia criminal que o assistia, no qual milita seu irmão Paulo Freitas Ribeiro". Segundo o procurador, a intenção era controlar o que seria dito nos depoimentos. Paulo Freitas Ribeiro disse ontem que vai aguardar o julgamento do mérito do habeas corpus negado em caráter liminar. Ribeiro disse que não há crime em oferecer seus serviços de advogado para os médicos da equipe de seu irmão denunciados na mesma ação penal. "É natural que pessoas na mesma situação sejam atendidas pelo mesmo advogado", disse. Ontem, o médico foi socorrido na prisão, após sofrer uma crise de hipertensão. Segundo Regina Abreu, professora de antropologia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) e cunhada do médico, ele é vítima de uma "briga política" com a coordenação do Rio Transplantes. A briga, segundo ela, foi motivada pela "insubordinação" do médico, insatisfeito com o excessivo descarte de órgãos não utilizados para transplantes. "Ele nunca recebeu nada para favorecer paciente algum", diz. COLABOROU EMILIO SANT?ANNA