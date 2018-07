Juíza impede OAB de exigir aprovação em exame

Decisão da juíza Maria Amélia Almeida Senos de Carvalho, titular da 23ª Vara Federal, impede a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de exigir aprovação no exame da entidade para conceder registro profissional a bacharéis em Direito. A sentença favorece seis reprovados no exame que ajuizaram mandado de segurança contra a OAB-RJ. Maria Amélia considerou inconstitucional a exigência de aprovação no exame. "A Carta Magna limita o direito ao exercício da profissão à qualificação profissional fixada em lei. Qualificação é ensino", escreveu ela. "O exame não propicia qualificação nenhuma e como se vê das recentes notícias e decisões judiciais reconhecendo nulidade de questões (algumas por demais absurdas), tampouco serve como instrumento de medição da qualidade do ensino." DECISÃO ISOLADA "É uma decisão isolada que não reflete o pensamento da maioria do Judiciário. Vamos apelar e pedir efeito suspensivo até que o Tribunal aprecie o mérito em segunda instância", disse ontem o presidente da Ordem no Rio, Wadih Damous. Em 2008, o Tribunal Regional Federal havia suspendido efeitos de liminar concedida pela mesma vara. Segundo Wadih, a decisão "prejudica o trabalho da OAB no sentido de melhorar a qualificação da advocacia". Os autores da ação foram representados pelo advogado José Felício Gonçalves. Para ele, que chamou a prova de "piada de mau gosto", o fato de uma minoria conseguir passar mostra que "alguma coisa está muito errada". O advogado acusou a entidade de usar o exame como "fonte de renda". A taxa para fazer a prova é de R$ 135.