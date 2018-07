Juiz Fora terá curso interdisciplinar

O Conselho Superior da Universidade Federal de Juiz de Fora aprovou a criação de bacharelado interdisciplinar de Ciências Humanas, com 190 novas vagas. Os cursos de Ciências Sociais, Turismo, metade das vagas de Filosofia e Ciência da Religião receberão alunos por meio do bacharelado. Ao final de dois anos e meio, ele terá diploma de bacharel em Ciências Humanas. Se quiser, pode continuar os estudos e ficar com duas formações.