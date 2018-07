Sidnei Pereira Guedes, de 25 anos, morreu na última sexta-feira, em Ipameri (GO), depois de fazer uma aplicação de silicone no peito, segundo informações da polícia. O procedimento teria sido feito em uma clínica clandestina de Caldas Novas, no dia 6 deste mês. Ele foi internado em um hospital da cidade, mas não resistiu.