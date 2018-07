Jovem foi atendido 4 vezes no Rio

O corpo do estudante Antônio Welton da Silva Andrade, de 19 anos, que morreu com suspeita de gripe suína, foi enterrado ontem no Rio. A família diz que, em uma semana, ele foi atendido quatro vezes em hospitais municipais. Mas só na madrugada de quarta o rapaz fez um raio X. "Já havia evoluído para pneumonia. O que houve foi negligência", disse o auxiliar de almoxarifado Cícero Pereira de Andrade, de 43 anos, pai do rapaz. O jovem sentiu os primeiros sintomas no dia 22. No dia seguinte, foi ao Hospital Municipal Lourenço Jorge. "Ele tomou injeção, ficou no soro e foi liberado. Mas na madrugada a febre subiu. Voltei ao hospital", diz Andrade. No domingo, o rapaz tinha febre e expelia sangue ao tossir. Ele levou o filho ao polo de acolhimento para a gripe do Hospital Municipal Miguel Couto. Ouviu da médica que o quadro era "normal". Voltou para casa. Na terça, com febre alta e dificuldade para respirar, foi atendido novamente no Lourenço Jorge. "Só então fizeram raio X." Em nota, a Secretaria Municipal da Saúde diz que ele foi atendido no Lourenço Jorge, no dia 22, com diagnóstico de "quadro viral sem gravidade". No dia 28, apresentava "quadro de pneumonia grave".