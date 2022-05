Jovem Dionisio alcança o topo do Spotify Brasil com 'Acorda Pedrinho'

A banda Jovem Dionisio atingiu o Top 1 do Spotify Brasil com o hit 'Acorda Pedrinho'. Foto: Instagram/@jovemdionisio

'A-cor-da Pedrinho, que hoje tem campeonato'. Se você é um usuário assíduo nas redes sociais, já deve ter ouvido esse trecho nas últimas semanas. O verso de Acorda Pedrinho, música que tem tomado conta do TikTok, alcançou o 1º lugar no Spotify Brasil neste sábado, 21.

O sucesso da banda Jovem Dionisio ultrapassou um milhão de streams em 24 horas. A canção atingiu o topo tanto da playlist Viral 50 como da Top 200. Já no TikTok, onde viralizou inicialmente, o hit já foi utilizado em mais de 116 mil vídeos na plataforma até o momento.

Além disso, o clipe da canção também já ultrapassou um milhão de visualizações no YouTube. A música faz parte da tracklist do álbum Acorda, Pedrinho, lançado no mês de março.

Vale lembrar que a banda Jovem Dionisio está em turnê pelo Brasil até o fim do ano para divulgar o novo disco.

Veja o clipe e confira o calendário da tour: