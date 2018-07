Jovem com mancha no rosto se torna inspiração no Instagram

Mariana nasceu com uma pinta no rosto. O que poderia ser considerado uma fraqueza, ela transformou em sua maior força Foto: Instagram/ @melzitahh

O rosto de uma brasileira estampou alguns dos sites europeus mais conhecidos nesta segunda-feira, 8. Mariana Mendes, de 24 anos, nasceu com uma mancha que cobre parte de seu nariz, bochecha e testa. Mas, se para outras pessoas isso poderia ser motivo de tristeza e preocupação, ela não vê dessa forma. Mariana acredita que a marca a torna única e que isso a deixa mais bonita.

Atualmente, a garota vive em Juiz de Fora (MG), é assistente de estilista e usa as redes sociais para expressar sua identidade. A marca de nascença está presente em todas as fotos que publica. Mariana transformou algo que poderia ser considerado uma fraqueza em sua maior força. “Eu me aceito como sou, gosto de mim como sou e não gostaria de me mudar”, disse ao E+.

A pinta veio de uma má-formação de melanina, o pigmento da pele, ainda durante a gestação. Na infância, ela começou um tratamento para remoção da mancha, mas aos seis anos optou por parar, já que ela não lhe causava transtorno algum. Ela relata que sua mãe sempre cuidou para que ela não sofresse por conta da pinta. “Deu muito certo, pois é graças à minha mãe que eu lido bem como sou”.

E são exatamente a autoestima e a confiança da jovem que atraem atenção. Tanto que muitos sites europeus compartilharam suas fotos e história. O britânico Metro deu a manchete “Modelo diz que marca de nascença no rosto a torna única e se recusa a se sentir constrangida”. Já o espanhol Telecinco falou da “História de superação de uma jovem com uma marca de nascença no rosto”.

Sobre a repercussão de sua história, Mariana acredita que pode servir de inspiração para que outras pessoas deixem de se dedicar tão intensamente aos padrões de beleza estabelecidos pela sociedade: “Quando alguns se amam como são, acho que é uma motivação para as pessoas se aceitarem também, para verem que quem tem alguma marca ou algo diferente não está sozinho, e que podemos ser quem somos e assumir isso com orgulho”.

Após toda a repercussão, Mariana deixou um recado para as pessoas em suas redes sociais:

Gente muito obrigada por todas as palavras de carinho! ❤️ O intuito disso tudo é mostrar como podemos ser felizes como somos. ✨ Thank you so much for all the kind words! ❤️ The purpose of all this is to show how happy we can be as we are. ✨ Uma publicação compartilhada por Mariana Mendes (@melzitahh) em Mai 8, 2017 às 6:05 PDT

*Estagiário sob supervisão de Charlise Moraes.