'Jornal Nacional' exibe vídeo de Drauzio Varella e pede desculpas pela Globo por caso Suzy

Entrevista realizada por Drauzio Varella com uma presa trans viralizou nas redes sociais Foto: Twitter / @henke_

A edição desta terça-feira, 10, do Jornal Nacional, da Rede Globo, exibiu o vídeo em que o médico Drauzio Varella pede desculpas à família do menino do ‘caso Suzy’. A detenta, personagem de uma reportagem do Fantástico que comoveu o Brasil no primeiro momento, foi condenada por estuprar e estrangular um garoto de 9 anos em 2010.

O apresentador William Bonner também pediu desculpas, em nome do Fantástico e de toda a emissora. "Apenas depois da exibição do quadro, o Fantástico tomou conhecimento da gravidade do crime e só nesta terça-feira a Globo se manifesta com mais clareza sobre o assunto porque respeitou protocolos de segurança, protocolos que autoridades públicas não seguiram”, afirmou o âncora no encerramento do jornal.

Quadro mostrou problemas enfrentados por mulheres trans condenadas. O médico se desculpou com a família do menino vítima do crime da transsexual Suzy e com os espectadores que possam ter se decepcionado com ele. Fantástico e Globo também pedem desculpas: https://t.co/4vKylRWtNr — Jornal Nacional (@jornalnacional) March 11, 2020

O vídeo havia sido postado nas redes sociais nesta tarde. “Posso imaginar a dor e peço desculpas à família do menino que foi involuntariamente envolvida no caso”, disse Drauzio.

“Não há o que falar. É um crime que choca a todos nós”, continuou o médico. “Pra quem acha que eu errei, desculpa. Mas esse é meu jeito. Eu lamento, mas assumo totalmente a responsabilidade pela repercussão negativa que o caso teve”.

Assista ao pedido de desculpas de Drauzio Varella: