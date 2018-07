Jornal católico critica filme sobre aborto

O jornal L?Osservatore Romano, órgão oficioso do Vaticano, criticou o filme 4 Meses, 3 Semanas e 2 Dias, do diretor romeno Christian Mungiu, ganhador há três meses da Palma de Ouro de Cannes. Os meses, semanas e dias do título referem-se ao período de gravidez de uma mulher que vai fazer aborto. O L?Osservatore diz que o filme, que estreou nos cinemas italianos ontem, é "sórdido" e trata os fetos como "objetos jogados no lixo".AFP