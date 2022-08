Jornada do Patrimônio terá debates e passeios por São Paulo; confira mais atrações

Fachada do Museu da Língua Portuguesa Foto: Ciete Silverio

Com o tema Tão Perto, Tão Longe, a 8ª edição da Jornada do Patrimônio, evento que tem como objetivo aproximar a população de São Paulo do seu patrimônio histórico, terá inúmeras atividades em diferentes pontos da cidade durante o fim de semana.

No Museu da Língua Portuguesa, no bairro da Luz, os visitantes poderão percorrer o prédio da instituição guiados pelo Pedro Mendes da Rocha. É ele quem, ao lado de seu pai, Paulo Mendes da Rocha (1928-2021), premiado com o Pritzker em 2006, assina o projeto arquitetônico do Museu da Língua Portuguesa.

As visitas guiadas com Mendes da Rocha ocorrerão sábado (20), às 11h, e no domingo (21), às 15h. Os participantes devem reservar a vaga por meio do e-mail agendamento@museulp.org.br

Na Casa Museu Ema Klabin, a caminhada será pelo Jardim Europa, com ênfase para a criação do bairro e o desenvolvimento econômico da cidade. Monitorado, os passeios ocorrerão no sábado e domingo, das 14h30 às 16h. Os participantes devem reservar suas vagas no site.

O Sesc Itaquera promoverá uma incursão pelos espaços ocupados pela população negra na zona leste, em especial dos bairros Penha, Vila Matilde e Vila Esperança, no sábado, das 9h ao meio dia. É preciso se inscrever pelo e-mail amandasilva.cristina@gmail.com

No bairro do Belenzinho, o passeio será pela Vila Maria Zélia, no sábado, das 14h às 15h30, para mostrar como patrimônios operários ganharam dimensão artística ao serem utilizados como cenários de clipes, séries e novelas. Inscrições pelo e-mail Inscrições: kamilla.dourado@unifesp.br

A programação da Jornada do Patrimônio é gratuita e está completa aqui.

Feira do Livro Judaico

A 5ª edição da Feira do Livro Judaico em Português terá lançamentos de livros, palestras, debates e a exposição da edição mais antiga da Torá no Brasil, o livro sagrado do judaísmo. Na arena gastronômica, além de comidas típicas judaicas, opções da culinária japonesa, sanduíches, doces e sorvetes. Dom. (21), 9h às 19h30. Espaço Orá Vessimchá. R. Newton Prado 76, Bom Retiro. Entrada gratuita.

Festival Comida de Herança

O festival reunirá produtores de alimentos e bebidas de diferentes regiões do Brasil, bem como a cultura gastronômica de imigrantes, com cerca de 50 expositores. A curadoria dos participantes é feita levando em conta a relação de afetos que eles têm com o produto ou comida que servem. Sáb. (20) e dom. (21), 10h/18h. R. Visconde de Parnaíba, 1.316, Mooca. Entrada gratuita.

Salão de Arte da Hebraica

A 23ª edição do evento vai reunir, como de costume, obras de arte, livros raros,, porcelanas, fotografias, móveis, entre outras peças, de diversas galerias e antiquários. O dinheiro arrecadado com os ingressos são revertidos para instituições sociais. Hoje (19) e sáb. (20), 14hh/21h. Clube Hebraica. R. Dr. Alberto Cardoso de Mello Neto, 115, Pinheiros. R$ 50. Confira opções.

Exposições

Obi Kanaukyba e os caminhos da borduna wapichana Foto: Ana Pigosso

Povos indígenas

O multiartista Gustavo Caboco, do povo Wapichana, grupo indígena que habita no estado brasileiro de Roraima, aborda na exposição ouvir aterra 20 obras, por meio de desenhos, pinturas, animações e elementos têxteis, a questão do deslocamento dos povos indígenas pelo país, em uma reflexão sobre a valorização e preservação de sua identidade e memória. Inauguração: sáb. (20). 2ª a 6ª, 10h/19h; sáb., 11h/15h. Galeria Milan. R. Fradique Coutinho 1.416, Pinheiros. Grátis. Até 17/9.

Visões da natureza

Naturalis, exposição da artista visual Elaine Pessoa, reúne 42 imagens divididas em três séries de temática naturalista, Naturalis, Arabutã e Tacomar. Com curadoria de Elaine em parceria com Mario Cohen, a mostra dialoga com desenhos científicos de paisagens feitos por antigos viajantes. Inauguração: 3ª (23). 3ª a 6ª, 11h/19h; sáb., 11h/17h. Galeria Mario Cohen. R. Joaquim Antunes, 177, cj 12, Pinheiros. Grátis. Até 30/9.

Grandes sertões

A exposição multimídia O Sertão Virou Mar, do artista potiguar Azol, traz um novo olhar sobre o sertão nordestino com obras desenvolvidas com base em fotografias tiradas nos sertões do Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sergipe, Alagoas e Bahia. A partir do que registrou, Azol criou uma região imaginária e utópica representada em pinturas, fotomontagens, instalações e videoartes. 2ª a 6ª, 9h/18h; sáb., 10h/14h. Galeria Dila Oliveira. Al. Ministro Rocha Azevedo, 844, Jardins, Grátis. Até 17/09.

Inspiração cristã

A exposição Verônica, do artista Daniel Senise, tem inspiração no Manto de Verônica, teria sido o tecido usado por Verônica para enxugar a face de Jesus a caminho da crucificação. Dessa maneira, o artista utiliza uma mistura de água e cola para obter superfícies estampadas com as cores e indícios do lugar que quer retratar. Inauguração sáb. (2). 2ª a 6ª, 10h/19h; sáb., 11h/15h. Galeria Nara Roesler. Av. Europa, 655. Jardim Europa. Grátis. Até 1/10.