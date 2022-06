Joelma leva tombo durante apresentação em festa junina na Bahia

Joelma caiu durante show em festa junina na Bahia. Foto: Prefeitura de Medeiros Neto

Joelma acabou levando um tombo neste domingo, 19, durante seu show no 34º Arraiá do Água Fria, na cidade de Medeiros Neto, no extremo Sul da Bahia.

Enquanto fazia a coreografia da música Anjo, a cantora se desequilibrou, escorregou e caiu de costas ficando com as pernas para cima. Mas ela não se abalou e seguiu cantando.

No início do mês, ela chegou a ficar internada quase uma semana por conta de um quadro de esofagite, gastrite e um edema. No último dia 11, ela teve alta e retomou as suas atividades.

Assista ao momento da queda: