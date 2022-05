Jessie J confirma show em São Paulo em setembro; ingressos estão à venda

Jessie J fará apresentação única em São Paulo no dia 10 de setembro. Foto: Wilton Junior/Estadão

A cantora Jessie J confirmou uma apresentação única em São Paulo no dia 10 de setembro. O show será realizado no Pavilhão Pacaembu e os ingressos já estão à venda no site oficial da empresa responsável pela produção, Time For Fun (T4F).

Dona de hits como Price Tag, Domino e Flashlight, a britânica foi anunciada como a substituta da cantora Joss Stone no Rock in Rio 2022 no mês de abril. No festival do Rio de Janeiro, Jessie J será a atração principal no dia 8 de setembro.

A artista vai aproveitar a passagem pelo Brasil para se apresentar também na capital paulista e os preços do show variam entre R$ 150 e R$ 560. Para adquirir o ingresso, basta acessar o site oficial de vendas ou ir até a bilheteria oficial.

Serviço

Data: Sábado, 10 de setembro de 2022

Local: Pavilhão Pacaembu – Praça Charles Miller, s/nº, Pacaembu

Horário: 21h30

Abertura dos portões: 19h30

Classificação Etária: Entre 10 e 15 anos, a entrada é permitida se acompanhado do responsável legal. A partir dos 16 anos permitida a entrada desacompanhado.

Ingressos: Site oficial ou bilheteria oficial, no endereço Teatro Renault - Av. Brigadeiro Luís Antônio, 411 - Bela Vista, São Paulo