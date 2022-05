Jessi quita dívida após o 'BBB 22' e comemora: 'Glória, aleluia'

A ex-BBB Jessilane Alves quitou a dívida do financiamento estudantil que fez para se formar em Ciências Biológicas. Foto: Instagram/@jessilane

Nesta sexta-feira, 6, a ex-BBB Jessilane compartilhou com os seguidores que alcançou grande vitória após o BBB 22. Ela quitou a dívida que tinha com o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies), empréstimo que fez para pagar a faculdade de Ciências Biológicas.

No stories do Instagram, Jessi comemorou: "Gente, meu Deus, vocês não vão acreditar. Acabei de sair do banco e, adivinhem: Quitei o Fies. Daqui a cinco dias úteis meu nome não vai estar mais naquela linha de proteção de crédito. Tô passada".

Durante o reality show, a professora de biologia comentou sobre a dívida que tinha com o banco e foi questionada por Tiago Abravanel sobre o que era o Fies. Na época, o público criticou o artista por não saber que se tratava do programa do governo federal que oferece crédito para estudantes cursarem o ensino superior em instituições privadas.

No Twitter, a ex-sister também festejou a vitória: "Gente, acabei de pagar o Fies! Glória, glória, aleluia".