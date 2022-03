Jennifer Lopez e Jimmy Fallon vão lançar livro infantil juntos

A cantora e o apresentador se uniram para escrever um livro infantil. Foto: Reuters/Gus Ruelas/Mario Anzuoni

A cantora Jennifer Lopez e o apresentador Jimmy Fallon anunciaram uma nova parceria para este ano: o lançamento do livro infantil Con Pollo: A Bilingual Playtime Adventure. Com a ajuda do personagem principal, um galo chamado Pollo, a obra tem o objetivo de ensinar espanhol de um jeito divertido para as crianças e terá ilustrações de Andrea Campos.

Em entrevista à revista People, Jennifer disse: "Eu estou tão ansiosa por lançar meu primeiro livro infantil e é ainda mais especial por ser uma colaboração com o Jimmy".

Já o apresentador comentou: "Uma das muitas coisas que eu amo sobre ela é como ela é uma ótima mãe”. “Já que nós dois somos pais, pensamos que um livro infantil seria perfeito para isso”, acrescentou.

Ambos já têm experiência no mercado editorial, Jennifer com a autobiografia True Love e Fallon com quatro obras infantis: Your Baby's First Words Will Be Dada, Everything Is Mama, This Is Baby e Five More Sleeps 'Til Christmas. Além disso, no próximo mês de março, o apresentador vai lançar Nana Loves You More, seu quinto livro infantil.