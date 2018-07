JB: A(i)rejando

Nos intervalos das gravações do disco 5:55, de Charlote Gainsbourg, produzido pelo Air, Jean-Benoît Dunkel - 50% da banda francesa - gravou um álbum-solo, que está no hype. JB fala à coluna sobre Darkel (ouça no http://www.myspace.com/misterdarkel). O disco foi literalmente feito nos intervalos de gravação? As músicas foram compostas há um tempão. Mas levei um tempo para gravá-las como se deve. Enquanto estava trabalhando para o Air e para Charlote, ia à noite para meu estúdio fazer escapadas musicais. Isso é Darkel. Era um tempo noturno, movido pela Lua e pela sombra. E qual a sonoridade? Soa diferente do Air. Queria algo mais agressivo e pop. Eu quis me arriscar, criar uma nova identidade. O que Darkel tem do Air e o que tem de sua personalidade? Darkel é mais apaixonado e menos ambient. Mas eu tenho tanto no Air quanto em Darkel a mesma devoção pelo lado erótico das mulheres da Terra. As letras são de um homem apaixonado. O que o inspira a compor? Mulheres, Jesus, o Sol que brilha na minh?alma, meus filhos, a Terra girando. Para quem a música Some Men foi escrita? Para minha namorada. É uma música de amor que fala de dois tipos de amor, o espiritual e o erótico. Precisamos dos dois. Air está trabalhando em um novo disco. Como será? O novo disco do Air vai viajar entre o japonismo eletrônico e o pop infantil. Você, que é um ícone do french touch, poderia dizer em quais novos nomes da cena aposta? O Justice parece estar fazendo um trabalho fantástico. O Daft Punk voltará algum dia. Há algo em Toop Toop, último single do Cassius. Phoenix toca muito bem no palco, Feist é estupenda e tem Camille. 92,9 O Em Cena apresenta faixas de alguns dos CDs mais aguardados para este ano. Tem o solo de Thom Yorke, do Radiohead, o segundo do Keane, que vem ao Brasil em março, e Joanna Newson, a nova musa cult. TOP Para divulgar Minas, o governador Aécio Neves faz qualquer negócio. Será modelo por dois dias. Clicado por Miro e produzido por Fabrizio Rollo no Palácio das Mangabeiras faz um ensaio para a RG. Bússola Begin of the end. Começo do fim. É macrotendência; é como engenheiros culturais, como os da agência Box 1824, que traçam tendências de comportamento, batizaram o movimento deflagrado pela pressão da vida moderna. ?As pessoas começam a ter consciência de que o mundo é frágil, haverá nos próximos tempo um colapso das crenças tradicionais que fará com que as pessoas ajam de maneira mais consciente?, diz Rony Rodrigues da Box 1824. Não é futurismo dos anos 70 nem o futurismo daquele futuro que se imaginava em 2001 e que não existiu. É diferente dos anos 80, quando se dizia para viver ao máximo. ?As pessoas serão mais convidadas a pensar no próximo e no meio ambiente, as grandes pautas para o ano?, diz. Racional Nelsinho Motta nem terminou de escrever a biografia de Tim Maia e já tem gente de olho nos direitos do livro. O produtor baiano Matias Mariani, de O Cheiro do Ralo, pode levar a história para as telas de cinema. Balaio Brasil O músico Guga Stroeter acaba de colocar ponto final em um romance: Neguinho. O livro será lançado acompanhado de um disco com poemas musicados sobre o texto. Na paralela, remixa um álbum de clássicos do samba, interpretado por Dona Duda Ribeiro, embaixatriz do samba do Estado de São Paulo. E mais: está entrando em estúdio para gravar uma experimentação: canções folclóricas do Brasil profundo, cantadas pelo arquivo vivo da cultura popular brasileira, Sapopemba, um alagoano, ogã de terreiro, motorista de caminhões. Suas proposições - que vão do cateretê à chula de palhaços e do mergulhão do cavalo-marinho ao boi do Maranhão - serão rearranjadas na forma de jazz de vanguarda. Que Vengan O novo diretor de Programação da Flip, Cassiano Elek Machado, diz que não vai mudar o jeitão da festa literária mais charmosa do mundo, em Paraty. Apesar de vários namoros promissores, ele ainda não pode confirmar nenhum autor para a edição deste ano, em julho. Mas sobre o mercado editorial ele adianta: ?Neste ano, uma tendência vai se solidificar: a concentração de poder nas grandes editoras, inclusive de grupos internacionais que entram forte no Brasil.? Mas não há que se alarmar, pelo menos por enquanto. Cassiano acredita que a curto prazo esses grupos não interfiram na produção literária tupiniquim. ?Com o tempo, é possível que eles tragam uma visão editorial de fora?, especula. Que seja para o melhor! Moda garage Garage band todos conhecem. Agora, Marcelo Sommer inventou loja de garagem. Durante o SPFW abrirá a primeira, nos fundos do Bar 13. A outra será em seu ateliê, na Rua Bruxelas. A idéia é baratear os custos e manter a personalidade. ?Não mudarei meu estilo?, garante. Nas garagens e em seu site terá as linhas Produto do Estilista e Oliveira Lar. Megamix Será na Atlântica o novo restô de Cássio Machado, do Di e cia. É o Atlântico Club e Gastronomia, inspirado em Burle Marx, com projeto de Gilmar Peres. Abrirá depois do carnaval, no Posto 6. Terá cozinha contemporânea com tendência oriental. No bar, porções serão servidas em colheres - uma alternativa aos canapés. No som, e-bossa. Sabe que... - Para um ano livre de mau-olhado, corra até a Ouro Fino e compre uma das pulseiras comigo-ninguém-pode de Francisca Botelho. É lançamento no Brasil e na Barneys de NY, só em março. Todas são peças únicas com talismãs como figas, búzios além de outros mais exóticos e igualmente poderosos como a ansata, cruz egípcia que significa vida eterna, imortalidade e escaravelhos, símbolo de equilíbrio e sustentação. Em torno de R$ 3 mil - O artista plástico Rodolfo Parigi começa a intervir na fachada da Galeria Vermelho para o projeto Apropri_Ação7, que estréia dia 11 - Os filmes Cosmópolis e Mosaico, de Otavio Cury, serão exibidos na mostra Cinemetrópoles que vai até domingo. Em Cosmópolis são entrevistados moradores de São Paulo e mostradas imagens fotográficas captadas por telejornais de décadas atrás para ilustrar o crescimento desenfreado da metrópole. E, abrindo a sessão de Cosmópolis, será exibido Mosaico, curta de três minutos dirigido por Cury. O filme apresenta nove janelas simultâneas com diversas imagens da cidade. Realizado para ser exibido na Bienal de Veneza do ano passado, que teve como tema Cities, Architecture and Society, o filme será apresentado no Brasil pela primeira vez - No Aprazível, no Rio, Pedro Hermetto dá start a temporada de festas after-beach, domingo. 5 minutos com Clodovil Hernandez Deputado federal mais votado, Clodovil Hernandez vai causar em 2007. Figura das figuras, fala à coluna sobre o que fará ao assumir o cargo 1. Já se acostumou a ser chamado de deputado? Não quero que me chamem de nada, quero que me amem. Com 70 anos aprendi que é a única coisa importante na vida. 2. Falando nisso, na Itália, sede do papado, discute-se no Parlamento um projeto de reconhecimento de união civil entre homossexuais. Você seria a favor ou contra o casamento gay no Brasil? Não vou mexer nesse assunto porque isso é coisa de gueto. As pessoas criam guetos só para se complicar. Acho casamento uma instituição falida. Imagina então uma que começa sem o alicerce da procriação? Acho que as pessoas têm direitos quando têm uma união estável, mas essa coisa de ir para a Igreja... não sei o que esses débeis do Elton John e George Michael têm na cabeça. O mundo está de pernas para o ar. Os meninos de hoje não terão mais avós. A avó é uma figura que desaparecerá com todas essas peruas de cabelo comprado, boca de silicone e cara de goiaba. 3. Agora que você está eleito, por que Brasília nunca mais será a mesma? Bom senso eu tenho e não engulo nada. As pessoas têm uma grande distância e um grande medo de Brasília. Medo é um sentimento miúdo. Quero humanizar Brasília. É muito fácil ser esse Clodovil polêmico, mas se seu souber aproveitar, vou humanizar Brasília. 4. Como? Vou humanizar a política no sentido do amor ao semelhante. Evidentemente, isso é utópico, mas se, como Jesus, você massacrar seus sonhos, você não pode ter a vida. Farei a Casa Clo e a Fundação Isabel Hernandez. A base será na minha casa da praia porque eu não tenho para quem deixar. Será a primeira Casa Clo, para meninas desamparadas. Elas terão aulas de cabeleireiro, manicure, limpeza de pele, cozinha e também pedagoga e ambulatório. Será meu primeiro projeto para ajudar os outros. 5. Já preparou a mudança? Já escolheu seu chefe de gabinete? Ainda não escolhi ninguém, mas sei que vou escolher errado. Todas as pessoas que escolhi até hoje para minhas equipes foram erradas. Quando você lida com as pessoas você lida com a inveja. Todas as pessoas com quem trabalhei me calotearam. 6. Como vai fazer para viver com o dinheiro de deputado? Tenho padrão alto de vida e esse dinheiro não dá para nada. Vou doar. Terei de fazer um trabalho paralelo para manter meu padrão. Fui eleito milagrosamente com uma miséria de dinheiro. Não tenho rabo preso com nada. Farei um programa aos domingos na CNT que se chamará Por Excelência e será gravado do meu gabinete. Contarei sobre bastidores e entrevistarei personagens ligados à vida dos políticos. 7. Aliás, você acha o Brasil um país sério? Não acho que o mundo seja sério. Pessoas fazem guerra disfarçadamente em nome da paz. O Brasil é fruto de problemas seriíssimos de adaptação. 8. Qual a relação que você terá com o governo? Não sou de direita, nem de esquerda.