Japão foi omisso em infecção de hepatite C

O governo japonês admitiu ontem "parte" da culpa pela infecção de mais de 200 pessoas com o vírus da hepatite C durante duas décadas. Os pacientes contraíram a doença depois de serem submetidos a tratamentos com derivados de sangue contaminado entre 1972 e 1990. Evidências apontam que o governo tomou conhecimento do problema em 1987, mas não impediu que os derivados fossem comercializados nem acionou seus produtores.