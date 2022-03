Jão e Nando Reis anunciam lançamento do dueto 'Sim' para esta terça-feira

Os cantores Jão e Nando Reis vão lançar o dueto 'Sim' nesta terça-feira, 29 de março. Foto: Carol Siqueira

Os cantores Jão e Nando Reis anunciaram oficialmente o lançamento do dueto Sim para esta terça-feira, 29, às 21h. Anteriormente, os dois já haviam compartilhado fotos e vídeos juntos e falado sobre a parceria.

A faixa chega em todas as plataformas digitais com uma novidade para os fãs: todos aqueles que fizerem o pré-save na página oficial concorrem a um manuscrito escrito e autografado pelos artistas no dia da gravação.

Em teaser recente publicado no Instagram, Jão disse: "eu acho que para ele deve ser legal também ver uma pessoa cantando, talvez com um sentimento que não foi o que ele escreveu, mas foi a maneira como eu senti na música".

A colaboração faz parte de um projeto de Nando no qual ele regrava suas músicas com outros artistas.