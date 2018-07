Jantar íntimo

Sopa de morangos com salmão Tempo de preparo: 15 minutos Rendimento: 2 porções Ingredientes: 1 bandeja de morangos 1/2 copo de suco de laranja 1/2 limão siciliano 10 folhas de hortelã 3 pedras de gelo 100 g de tiras finas de salmão defumado Preparo: 1. Bata no liquidificador os morangos lavados e escorridos, os sucos de laranja e de limão, as folhas de hortelã e as pedras de gelo. Reserve. 2. Forre taças abertas de champanhe ou dry Martini com as tiras finas de salmão defumado. 3. Despeje sobre elas a "sopa" reservada. Sirva imediatamente. Obs: se quiser picante, acrescente pimenta-do-reino moída na hora. Atum fresco com molho picante de coco Tempo de preparo: 40 minutos Rendimento: 2 porções Ingredientes: 400 g de filé de atum cortado em 2 cubos grandes sal e pimenta-do-reino a gosto 2 colheres (sopa) de gergelim branco 2 colheres (sopa) de gergelim preto 2 colheres (sopa) de óleo de girassol 2 punhados de folhas verdes a gosto Molho: 1 colher (chá) de pasta de curry tailandês 1 colher (sopa) de óleo de girassol 200 ml de leite de coco 2 colheres (sopa) de nampla (molho de peixe tailandês, encontrado em lojas especializadas) 3 colheres (sopa) de açúcar mascavo sal a gosto Preparo: 1. Faça primeiro o molho: refogue a pasta de curry no óleo de girassol. Junte o leite de coco, o nampla, o açúcar e o sal. Deixe ferver e reduzir à metade. Reserve. 2. Prepare o atum: molhe a superfície do peixe na água e tempere com sal e pimenta moída. Reserve. 3. Num prato, misture o gergelim branco e preto. Coloque sobre eles os cubos de atum e pressione bem para que todos os lados fiquem recobertos. 4. Numa frigideira, aqueça o óleo e grelhe o peixe, tomando cuidado de dourar todas as faces, sem cozinhar por dentro. 5. Montagem: faça uma "cama" com as folhas verdes. Fatie o atum e coloque sobre as folhas, formando um leque. 6. Regue com o molho e sirva imediatamente. Custo: médio Grau de dificuldade: fácil Panacota com amarenas Tempo de preparo: 30 min + 6 h de geladeira Rendimento: 6 porções Ingredientes: 5 folhas de gelatina incolor 1 lata de leite condensado 1 xícara (chá) de leite 1 e 1/4 de xícara (chá) de creme de leite fresco gotas de essência de baunilha 1 xícara (chá) de amarenas em licor Marasquino sementes de papoula a gosto Preparo: 1. Dissolva a gelatina em água morna, conforme as instruções da embalagem. Reserve. 2. Bata no liquidificador os leites, o creme de leite, a baunilha e a gelatina dissolvida. Coloque em copos de pé (tipo taça) e leve para gelar. 3. Depois de gelado, salpique sementes de papoula. 4. Sirva com as amarenas (cerejas italianas bem vermelhas) em sua própria calda de licor por cima ou com frutas vermelhas frescas e um pouco de licor Marasquino. Custo: alto Grau de dificuldade: fácil Receitas sugeridas pelo bufê Bouquet Garni, de Belo Horizonte, MG: R. Tenente Anastácio de Moura, 676, Santa Efigênia, tel.: (31) 3481-2990 www.bouquetgarni.com.br; e. mails: agnes@bouquetgarni.com.br ou karen@bouquetgarni.com.br