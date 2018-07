> Ingredientes 50 ml de Cîroc, 6 jabuticabas, 3 gomos de tangerina, 1 colher de polpa de maracujá, 15 ml de xarope de cassis. Veja também: Alquimista dos drinques Receitas de drinques: Riviera Sol e mar Soraia Preparo Na coqueteleira, macere as frutas com um socador. Acrescente a Cîroc, o xarope de cassis e o gelo. Bata bem e coe, passando para um copo old fashioned. Misture bem e decore com jabuticaba.