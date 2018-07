Já é tempo de voltarmos corajosamente para o espaço

Na manhã de 1927 em que Charles Lindberg partiu sozinho para a travessia do Atlântico, apenas um punhado de exploradores aventureiros tinha condições de tentar a façanha. Muitos experimentaram antes do bem-sucedido voo de Lindberg, mas todos fracassaram e vários perderam a vida. Naquela época, a maioria das pessoas considerava uma viagem transatlântica um sonho impossível. Mas 40 anos mais tarde, 20 mil pessoas por dia já voavam na mesma rota seguida pela Águia Solitária. O voo transatlântico já tinha se tornado rotina. Quarenta anos atrás, esta semana, Neil Armstrong, Mike Collins e eu começamos nossa viagem de cerca de 400 mil quilômetros através da negritude do espaço para chegar à Lua. Neil e eu caminhamos sobre seu solo antigo e poeirento, tornando-nos os primeiros seres humanos a pisar num outro mundo. Entretanto, hoje, nenhuma nação - inclusive a nossa - é capaz de enviar alguém além da órbita da Terra, muito menos ao espaço mais profundo. Nos últimos quatro anos, a Nasa veio se preparando para retomar a exploração lunar com voos tripulados, duplicando o que (de uma maneira mais complicada) Neil, Mike, eu e nossos colegas fizemos quatro décadas atrás. Mas esta estratégia - chamada "Visão para a Exploração do Espaço" - não é utópica nem conseguirá, em última análise, restaurar a liderança espacial americana. Como seu sucessor com a Apollo, esse plano se revelará um beco sem saída, atulhado de espaçonaves quebradas, sonhos despedaçados e políticas falidas. Ao contrário, proponho uma nova Visão Espacial Unificada, um plano que garanta a liderança espacial americana no século 21. Esta exigiria a construção de foguetes totalmente novos, conforme exigem os planos atuais, e exploraria ao máximo nossa capacidade sem ir à falência. É um plano razoável e viável - se novamente pensarmos em termos idealistas. Na televisão e nos filmes, Star Trek mostrou o que foi possível realizar quando ousamos "ir corajosamente para onde nenhum homem jamais esteve". Na vida real, percorri esse caminho e sei que com o objetivo certo e o apoio da maioria dos americanos, podemos voltar lá. Uma corrida à Lua é um beco sem saída. Embora a superfície lunar possa ser usada para desenvolver tecnologias avançadas, é um local inóspito para se viver. A Lua é um mundo sem vida, árido; sua dura desolação combina com sua hostilidade a todas as coisas vivas. E a reedição dos dias de glória da Apollo não ajudará os EUA na conquista espacial nem estimulará o apoio e o entusiasmo do público e da nova geração de exploradores espaciais. Não estou sugerindo que os EUA desistam totalmente da Lua, apenas que desistam de visar exclusivamente à Lua. Como a Lua deve pertencer a toda a humanidade, teremos de voltar para lá como integrantes de uma coalizão internacional. Usando os sistemas de aterrissagem e os foguetes para cargas pesadas desenvolvidos por nossos parceiros, podemos testar na Lua os instrumentos e equipamentos de que precisaremos para nosso destino último: a vida em Marte por meio de suas luas. Deixemos que a superfície lunar seja o bem comum último enquanto nos preparamos para metas mais distantes e sustentáveis, a fim de revitalizar nosso programa espacial. Nossa próxima geração deve pensar corajosamente num objetivo para o programa espacial: Marte para o futuro dos EUA. Não estou sugerindo algumas visitas para plantar bandeiras e tirar fotos, mas uma jornada para estabelecer a primeira morada no espaço: uma colônia americana num novo mundo. A exploração de Marte por meio de robôs permitiu coligir dados animadores a respeito do que era antes um planeta repleto de água. Nas profundezas do solo marciano é possível encontrar água congelada, talvez com os traços ainda existentes de formas de vida primitivas. A mudança climática em vasta escala reformulou os planos relativos a Marte. Com o planeta Terra às voltas com a sua própria evolução climática, postos avançados humanos em Marte poderão vir a ser um laboratório virtual para estudar essas imensas mudanças planetárias. E a melhor maneira de estudar Marte é com as mãos, os olhos e os ouvidos de um geólogo, primeiramente numa lua na órbita de Marte e depois sobre a própria superfície do Planeta Vermelho. A mobilização do programa espacial com o objetivo de estabelecer uma colônia humana em Marte, ajudando, ao mesmo tempo, nossos parceiros internacionais a explorarem a Lua por conta própria, estimularia o apoio público à exploração espacial e inspiraria os jovens estudantes americanos. A exploração de Marte renovaria nossa indústria espacial abrindo o desenvolvimento tecnológico a todos os parceiros do projeto e não apenas às grandes empreiteiras tradicionais do setor aeroespacial. Se evitarmos a armadilha de visar exclusivamente à Lua, poderemos estar em Marte no 60º aniversário do nosso voo com a Apollo 11. Muito se falou recentemente da Visão para a Exploração Espacial e do futuro da Estação Espacial Internacional. Enquanto todos refletimos sobre nossa histórica jornada lunar e o futuro do programa espacial, desafio os líderes americanos a pensar corajosamente e olhar além da Lua. Sim, minha visão de "Marte para os EUA" exige que pensemos com coragem. Mas como meu amigo e companheiro de tripulação na Gemini, Jim Lowell, observou, os dias que passamos a bordo da Apollo pertencem a uma época de realizações audaciosas no espaço para que os EUA conquistassem a liderança. Está na hora de mostrarmos novamente nossa audácia no espaço. *Edwin Eugene "Buzz" Aldrin Jr., ex-astronauta, é o segundo homem a pisar na Lua. Ele foi piloto da missão Gemini 12, em 1966, e piloto do módulo lunar da missão Apollo 11, em 1969. Seu livro Magnificent Desolation foi publicado no mês passado nos Estados Unidos