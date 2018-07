Italiana morre após 17 anos em coma

A italiana Eluana Englaro, de 38 anos e em coma desde 1992, após acidente automobilístico, morreu ontem às 17h10 (horário de Brasília) em Udine, nordeste da Itália. Por petição da família e após dez anos de litígio judicial, a Suprema Corte do país havia permitido que a alimentação artificial que a mantinha viva fosse interrompida, o que começou a ocorrer na sexta-feira. Entenda o caso Eluana e leia tudo o que já saiu sobre o assunto Agências de notícias informaram que a morte foi em decorrência de parada cardíaca. O laudo oficial não havia sido divulgado até ontem à noite. O caso colocou em lados opostos as duas maiores autoridades do país, o presidente Giorgio Napolitano e o primeiro-ministro Silvio Berlusconi. Ainda ontem, o Legislativo tentava aprovar uma lei que evitasse a morte de Eluana. Com o anúncio do falecimento, senadores e deputados fizeram um minuto de silêncio. O presidente da Câmara, Renato Schifani, disse que "todos, começando pelos políticos, devem refletir sobre o direito de vida e de morte". Berlusconi lamentou que a ação do governo não tenha sido suficiente para salvá-la. O pai de Eluana, Giuseppe Englaro, ao ser informado da morte da filha por um anestesista da clínica particular La Quiete, onde ela estava internada desde a semana passada, apenas declarou: "Só quero ficar sozinho." Em frente à clínica, manifestantes contra e a favor da interrupção da alimentação artificial choraram e aplaudiram - a polícia teve de intervir para cessar com o barulho. O acontecimento gerou mais debates entre políticos. O senador conservador Caetano Quagriello disse que "Eluana não morreu, foi assassinada", sendo criticado em seguida por Ana Finnochiaro, do Partido Democrata. O porta-voz dos conservadores, Maurizio Gasparri, afirmou que a morte precisa ser esclarecida e que se tratou "de eutanásia". Na semana passada, os conservadores aprovaram um decreto-lei que impedia a interrupção da alimentação de pacientes em coma, mas Napolitano recusou-se a ratificá-lo, classificando-o de inconstitucional. O ministro da Saúde, Maurizo Sacconi, pediu ao Senado que aprovasse o projeto de lei de Berlusconi "para que o sacrifício de Eluana não seja inútil". Já o ministro da Saúde do Vaticano, cardeal Javier Lozano Barragán, pediu que "o Senhor a acolha em seu seio e perdoe aqueles que a levaram deste mundo". ''MANIPULAÇÃO E CINISMO'' Durante os dias de debate, a oposição acusou o Berlusconi de "manipulação e cinismo" por aproveitar o impacto na opinião pública e entrar em confronto com o presidente do país. Berlusconi admitiu que quer mudar a Constituição para reduzir o poder dos tribunais e do presidente e ampliar o do primeiro-ministro. O Parlamento havia iniciado uma corrida para tentar aprovar as mudanças em três ou quatro dias. A Igreja Católica redobrou a ofensiva contra a eutanásia e organizou manifestações e passeatas em frente à clínica. Segundo o Corriere della Sera, os italianos se dividiram: 47% eram a favor da interrupção da alimentação, 47% contra e 6% não opinaram. Outra pesquisa mostrou que 62% eram contra a proposta de Berlusconi. O QUE É Eutanásia: prática que abrevia a vida de um paciente incurável, desligando-se um aparelho que o mantém vivo, por exemplo. É considerada homicídio no Brasil Ortotanásia: permite ao médico limitar ou suspender o tratamento que prolonga a vida de um doente incurável. Os cuidados para aliviar os sintomas são mantidos. No Brasil, foi regulamentada em 2006 pelo Conselho Federal de Medicina e suspensa por iniciativa do Ministério Público Federal em Brasília REPERCUSSÃO CORRIERE DELLA SERA Ao noticiar a morte de Eluana, o diário italiano destacou o curto comentário de seu pai, que pedia para ficar sozinho e não dizer mais nada. Na internet, traz o neurologista que acompanhava a interrupção da alimentação, Carlo Alberto Defanti, dizendo que ela "teve uma crise imprevista, cuja natureza será conhecida na autópsia". EL PAIS A publicação espanhola afirma que Eluana vivia "sem dignidade, sem sentimentos, sem liberdade. Atada a uma máquina. Com a intimidade violada e a vontade sequestrada". O texto no site diz que o pai de Eluana, "sempre um cavalheiro", havia ligado para desmarcar uma entrevista porque havia ocorrido "algo maior do que nós". LE MONDE Em manchete na internet, o jornal francês chama Eluana de "símbolo italiano da luta contra a eutanásia". A reportagem destaca a crise política provocada pelo caso e observa que a morte ocorreu bem antes do previsto pelos médicos que a acompanhavam. O primeiro-ministro Berlusconi diz que recebeu a notícia com "muita dor". LA REPUBLICA IT A publicação chama atenção para reações do Vaticano ("tristeza") e do pai de Eluana. Também noticia que o Senado deve continuar a discutir a lei para impedir que pessoas em estado vegetativo tenham sua alimentação interrompida. O ministro da Saúde, Maurizio Sacconi, afirma que "a discussão deve seguir em frente".