''Isso alonga o processo e cria insegurança jurídica''

O presidente do INPI, Jorge Ávila, afirma não haver um caso similar no Direito Administrativo de duas agências analisarem o mesmo pedido. "É uma certa redundância, aparenta uma revisão técnica", avalia. O trabalho revisor da Anvisa atrapalha? Não atrapalha, mas alonga o processo de avaliação das patentes. A dupla análise (pelo INPI e pela Anvisa) também abre espaço para divergência de avaliações. Quais são as conseqüências dessa discordância? Isso cria o risco de insegurança jurídica, algo que não é nada desejável nessa área. Uma das sugestões é que um novo modelo seja feito, sem risco de sobreposição de competências. A colaboração não enriquece o processo? A sobreposição de competências não é desejável. Não é confortável, para o examinador do INPI, saber que outra pessoa fará o mesmo exame que ele já fez. É uma espécie de verificação da qualidade.