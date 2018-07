Isabela Capeto costura seus delírios para o inverno 2007

Há pouco mais de dois meses, a estilista carioca Isabela Capeto abriu sua lojinha na cidade, na Consolação 3358, e foi lá, nos jardins do seu negócio, que recebeu pouco mais de 60 convidados para mostrar sua coleção de inverno 2007. Isabela conquistou o mundo da moda com seu trabalho artesanal, de bordadinhos e desenhos quase infantis, com babadinhos arredondados, bonequinhas (que é símbolo da marca) e muito tecido natural. Suas peças ficaram tão marcantes que ela estava quase caindo naquele vale dos estilistas de uma moda só. Mas seu inverno mostrou que ela pode, sim, se redescobrir. Para o frio, ela mantém sua veia costureira, mas deixa os coloridos intensos de lado, aposta em uma cartela de cores mais sóbria e mistura materais como o veludo e o couro a outros mais leves. O inverno de Isabela Capeto é uma versão de Isabela Capeto para inverno. O casaco de tressê de couro é coisa de maluco, assim como a saia toda construída de babadinhos, a barra do vestido com bordados de rosas aplicado, as estampas de gatos, com pêlos de angorá, os penduricalhos dourados costurados aqui e ali, e o paetê preto sobre estampa. No final, as modelos entraram vestindo camisões com palas bordadas (como camisas de smoking longas) e segurando em cabides as roupas que haviam acabado de apresentar. Os modelitos foram, um a um, sendo pendurados nas araras da loja. Alguém aí falou em cartão de crédito? Aceita cheque?