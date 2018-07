Inverno morno de Maria Bonita Extra

Etiqueta irmã mais nova da Maria Bonita (que desfila no SPFW), a Maria Bonita Extra tem uma legião de fãs em todos os mercados onde está. É uma roupinha arrumadinha, bonitinha, comportadinha. Uma grife no diminutivo, e como tal apresentou uma coleçãozinha em um desfilinho. Verdade seja dita: é tudo muito bem feito, a roupa é impecável, cai como luva nas modelos. Nada compromete, mas também não emociona. Exceto pelos arranjos de cabeça feitos quase com poesia, faltou show à Maria Bonita Extra. A estilista Andrea Marques informa que a coleção foi inspirada na última fase da obra de Alfredo Volpi, nos seus grafismos e coloridos, quebrados apenas pelo cinza e pelo verde militar. As formas são amplas, com barras terminando sempre em balonê, que aparece nos vestidos e nos shorts. Talvez essa modelagem reta não funcione tão bem para as garotas para as quais a grife é dedicada. Maria Bonita, a mãe, pega uma faixa de público mais vivida e classuda. A Maria Bonitinha é para as filhotas finas dessas senhoras de luxo. Prova são os comprimentos: a coleção inteira é acima dos joelhos. E mais: as peças são usadas com botinhas de cano curto, uma combinação que pode ser explosiva para quem não tiver mais idade, nem peso, para usá-la. GARGAREJO O que dizer quando Kelly Key é ´a´ celebridade da platéia de um desfile? "O que ela tem a ver com a Maria Bonita Extra?´, era a pergunta que todos faziam. Nada, é a resposta. Mas que a fofa estava lá, primeira fila, toda toda, ah.. estava. Pertinho dela, chique, elegante e silenciosa, estava Luiza Mariani, essa sim, a cara da marca. INVERNO JÁ Os casacos viraram item obrigatório no Fashion Rio. Eles, que eram usados só dentro das salas de desfile para enfrentar o poderoso ar condicionado, agora precisam ficar no corpinho também do lado de fora. O verão carioca padece de uma frente fria sem fim. E o clima tombou os looks da maioria dos convidados, que estão vendo suas rasteirinhas ensopadas.Shopping já! VÍTIMAS DA MODA Tem gente que acha que só porque trabalha com moda pode tudo. E tem estrelas do mundinho aqui escorregando na edição dos figurinos. A turma do ´eu antecipo a tendência´ é a pior. Tem gente acreditando que qualquer um pode usar legging, esquecendo as armadilhas do tempo. Outros acreditam que podem segurar um balonê com botinha de cano curto, só porque vai ser fashion. Fama não garante elegância, é o que se comenta por aqui. Mas o mundo fashion é assim mesmo. Aceita tudo, desde que a criatura seja alguém.