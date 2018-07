Inverno com moderação

É realmente muito difícil evitar os quilos extras no inverno. Como resistir ao menu típico da estação, como fondues, chocolates, queijos, pães e muitas taças de vinho? Para complicar, parece que a fome aumenta nesta época do ano. O que é verdade, conforme explica o endocrinologista e nutrologista, Wilmar Accursio: "Há um mecanismo no organismo que estimula o apetite, a fim de aumentar o consumo de calorias, pois o frio acelera a queima de gordura, para produzir calor e manter a temperatura do corpo."

Esse sistema "térmico", observado desde os primórdios da humanidade, garantia a sobrevivência dos homens das cavernas. Milênios se passaram e, hoje, ficou fácil de se proteger do frio com todo o aparato disponível na vida moderna - casa, roupas, aquecedores, cobertores. Mas o sistema biológico permanece o mesmo, e continua a instigar o apetite, apesar de o corpo permanecer constantemente aquecido.

"Apesar de não passarmos frio e, portanto, não gastarmos as muitas calorias para manter a temperatura corporal, continuamos agindo como nossos ancestrais", observa Accursio, que também é diretor do Centro de Estudos de Pós-Graduação da Sociedade Brasileira de Medicina Estética e presidente da Sociedade Brasileira para Estudo do Envelhecimento.

Por causa da sensação de fome, é comum as pessoas darem preferência a alimentos mais calóricos no inverno, deixando de lado opções leves, como saladas, frutas, entre outras mais saudáveis. Isso é perfeitamente compreensível, afinal, é muito mais reconfortante saborear um prato quente do que uma salada fria.

No entanto, o resultado dessa temporada de comilança é o aumento do peso, que se torna um pesadelo já nos primeiros sinais da primavera e, na sequência, do verão, quando fica mais fácil de constatar o "estrago", ao vestir o maiô ou biquíni. Aquelas gordurinhas que permaneceram devidamente escondidas entre camadas e camadas da roupa de inverno começam, então, a ficar evidentes.

Para evitar esse quadro, o melhor a fazer é dosar o consumo de calorias na estação fria, em vez de se privar totalmente das gostosuras do inverno. "O problema é que perdemos a cabeça", afirma Fernanda Fernandes, gerente nacional do Vigilantes do Peso. "Com mais consciência, é possível reduzir a ingestão de alimentos mais gordurosos, colocando na mesa opções mais nutritivas e menos calóricas."

Que tal, por exemplo, tomar uma sopa substanciosa antes de desfrutar da fondue ou de uma noite de queijos e vinhos? A ideia é degustar de forma moderada, ao invés de matar a fome com um prato supercalórico.

BAIXA CALORIA

As sopas são o segredo da veterinária Daniele Lautenschalaeger, de 33 anos, que emagreceu 31 quilos e não se deixa levar pelas tentações do inverno. "Nesta época, substituo as saladas por caldos mais grossos, gostosos, de baixa caloria e fáceis de preparar", conta. "Para não enjoar, mudo sempre a receita."

Depois que começou seu regime, baseado na reeducação alimentar, o inverno passou a ser o principal desafio, pela dificuldade de controlar a balança. Hoje, não se intimida mais com a chegada do frio. Tanto é que Daniele chega ao verão sem aumentar um centímetro nas suas medidas corporais. O efeito sanfona, o famoso engorda-emagrece, tornou-se coisa do passado.

"O fundamental é avaliar o que mais vai lhe dar satisfação", resume. "Para mim, vale mais permanecer no meu peso atual do que me saciar com um prato calórico e recuperar o que consegui eliminar. Pensar assim ajuda muito no autocontrole." Isso não significa, contudo, se privar do prazer da boa mesa, mas, sim, colocar limites nas garfadas.

"Não se sinta culpado por curtir o menu de inverno", lembra Fernanda, do Vigilantes do Peso. "O importante é não se deixar levar pelas escorregadas, e achar que só porque exagerou não adianta mais consertar. É a repetição desses deslizes que faz engordar cada vez mais."

O lema é aproveitar, mas de forma consciente. Comeu demais? Então compense no dia seguinte, com comidas mais saudáveis e menos calóricas. Outra orientação óbvia, mas que poucos se dão conta, é aumentar a atividade física, para poder entrar no verão sem a silhueta rechonchuda. Sedentários podem, por exemplo, apostar na caminhada para "queimar" calorias.

A nutricionista Maria Cecília Corsi lembra que não é preciso fugir de um convite para um encontro gastronômico. Por exemplo, se vai encontrar com alguém em um café, vale trocar o chocolate quente por um cappuccino com adoçante. Se der aquela vontade de comer um pão de queijo, substitua a bebida quente por um chá. "Tente não juntar dois itens calóricos numa mesma refeição", aconselha.

Com relação às bebidas alcoólicas e doces, o único caminho é a moderação. "No inverno, as pessoas tendem a aumentar o consumo de álcool, o que representa uma carga elevadíssima de calorias", ressalta o endocrinologista Accursio. "É bom saber que cada grama de álcool fornece sete calorias ao organismo." Uma taça de vinho tem, em média, 90 calorias! Portanto, tente não ultrapassar duas taças. Sim, é difícil, mas vale a pena.