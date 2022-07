Integrante do BTS lança primeiro álbum solo, 'Jack in The Box'

O rapper sul-coreano J-Hope, do BTS, lançou o primeiro álbum solo, 'Jack in The Box', na madrugada desta sexta-feira, 15. Foto: Instagram/@@bighit.music

Na madrugada desta sexta-feira, 15, o rapper sul-coreano J-Hope, do BTS , lançou o primeiro álbum solo, Jack in The Box. Entre as 10 faixas que foram disponibilizadas nas plataformas digitais estão More, divulgada no início do mês, e Arson, que ganhou um MV lançado junto com o álbum. O videoclipe desta canção, que gerou muita expectativa entre os fãs desde as prévias, também foi lançado.

O artista é o primeiro dos integrantes do septeto a divulgar seu projeto solo após o grupo anunciar, em junho, que daria um tempo nos lançamentos em conjunto para focarem em diferentes interesses pessoais. Apesar desse ser o primeiro álbum de J-Hope, o rapper já havia lançado uma mixtape em 2018, intitulada Hope World.

Vendido pela gravadora Big Hit Music, o pacote disponível contém dois photocards, uma base para photocard (card holder) e um código QR para baixar as músicas na plataforma Weverse Álbuns.

Na noite da última quinta-feira, 14, uma festa foi promovida para o lançamento do projeto, no prédio da empresa HYBE, que reuniu diversos nomes da indústria musical sul-coreana como os integrantes do grupo Big Bang, além dos próprios integrantes do BTS.

Em 31 de julho, J-Hope fará sua estreia solo, quando será headliner de um dos palcos principais do festival Lollapalooza em Chicago, nos Estados Unidos.