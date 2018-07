Insustentável

O acordo que adiou a entrada em vigor de uma nova fase do programa de redução das emissões de poluentes por veículos pode resultar em mais 11 mil mortes por ano em 6 capitais brasileiras. Uma situação como esta, de flagrante agressão ao meio ambiente, é exatamente o que sociedade e empresas tentam reverter. Mais do que modismo, a sustentabilidade traduz um compromisso com práticas que assegurem a preservação dos recursos hoje disponíveis para as gerações futuras. É o respeito a esse conceito que orientará a abordagem da nova série de cadernos especiais do ?Estado?