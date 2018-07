Instituto que fez parte do programa é de ex-secretário

Uma das instituições que participaram do programa Teia do Saber em 2005 e 2006 foi o Instituto Japi, que tem como sócio o presidente da Imprensa Oficial do Estado e ex-secretário de Comunicação, Hubert Alquéres. No início de setembro, o Estado publicou reportagem que mostrava os contratos fechados entre a Secretaria da Educação e a empresa do então secretário. Alquéres deixou o cargo em 25 de setembro. O Instituto Japi, de Jundiaí (SP), oferece graduação, mas, por ter sido criado recentemente, seu curso de Pedagogia ainda não foi avaliado pelo Enade. O programa Teia do Saber surgiu na gestão de Gabriel Chalita na secretaria. Desde 2003, 599 instituições foram contratadas em todas as regiões do Estado.